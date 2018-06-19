ЦБ будет подвергать санации только системно значимые банки

Далеко не все банки будут подвергаться процедуре санации, заявила в Государственной Думе глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, эта процедура будет применяться только к системно значимым кредитным организациям.

Как конкретизировала Набиуллина, механизм санации будет в будущем применяться редко.

Процедура финансового оздоровления банка включает в себя пополнение капитала банка за счет государственных и частных инвестиций, которые производятся в обмен на акции кредитной организации. Для вкладчиков эта процедура несет более позитивный заряд, чем банкротство, так как вкладчик не лишается возможности пользоваться своим депозитом.

В настоящий момент под процедурой санации в России находятся четыре банка - это ФК Открытие, Бинбанк, Промсвязьбанк и банк "Советский". Причем докапитализация первых трех обошлась в 626 миллиардов рублей. Об этом в апреле 2018 года заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.