Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия-Египет
Полузащитник российской сборной Денис Черышев во второй раз подряд стал лучшим игроком матча на чемпионате мира-2018.
Он получил этот приз после встречи с Саудовской Аравией (5:0), в которой отметился дублем, и вот теперь - после игры с Египтом (3:1). Напомним: в сегодняшнем матче Денис забил второй мяч россиян и вообще был одним из самых активных на поле.
Добавим, что в последнем туре группового этапа Россия встретится 25 июня в Самаре с Уругваем. Но благодаря сегодняшней победе команда Станислава Черчесова досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.
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Сборная Польши проиграла Сенегалу на ЧМ-2018 20:00
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