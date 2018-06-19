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19.06.2018 22:58
Рубрика: Спорт

Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия-Египет

Текст: Артур Нанян

Полузащитник российской сборной Денис Черышев во второй раз подряд стал лучшим игроком матча на чемпионате мира-2018.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Он получил этот приз после встречи с Саудовской Аравией (5:0), в которой отметился дублем, и вот теперь - после игры с Египтом (3:1). Напомним: в сегодняшнем матче Денис забил второй мяч россиян и вообще был одним из самых активных на поле.

Добавим, что в последнем туре группового этапа Россия встретится 25 июня в Самаре с Уругваем. Но благодаря сегодняшней победе команда Станислава Черчесова досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

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