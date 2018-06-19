F-35 против Су-57: какой истребитель лучше выбрать Турции

Кроме того, Израиль заявил, что приобретение новых американских истребителей-невидимок Анкарой сведет на нет преимущество израильских ВВС в случае конфликта между странами. Израиль обратился к США с просьбой отказать турецким военным в новейшем программном обеспечении для F-35, если сделка все же состоится, чтобы обеспечить израильтянам преимущество.

недавно турецкие СМИ сообщили, что Анкара может приобрести российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35. Отмена поставок американских самолетов может привести к тому, что в случае конфликта Израиль, Греция и другие потенциальные противники Турции столкнутся с гораздо более опасным воздушным флотом, чем могли бы в случае приобретения Анкарой F-35.

Оба самолета являются истребителями пятого поколения, однако у них много различий, пишет Military Watch. Так, F-35 был разработан в качестве более легкого и менее дорогостоящего дополнения к снятому с производства многоцелевому истребителю F-22 Raptor, экспорт которого был запрещен еще в 1997 году.

Су-57, напротив, был спроектирован в качестве тяжелого истребителя, предназначенного, как и F-22, для завоевания превосходства в воздухе и, в том числе, для сражений с американскими "Рапторами". Как и F-22, Су-57 гораздо лучше приспособлен к ведению воздушного боя, чем F-35. Среди его основных преимуществ можно отметить маневренность, более высокую скорость и максимальную высоту полета, превосходное вооружение. По всем этим параметрам российский самолет опережает F-35.

Сегодня военно-воздушные силы Турции располагают значительным парком легких истребителей, состоящим примерно из 250 F-16 и 40 F-5. И все же их возможности ВВС по обеспечению превосходства в воздухе оставляют желать лучшего, так устаревшие F-4E Phantom третьего поколения остаются их единственными тяжелыми истребителями. Покупка F-35 обеспечила бы турецких военных значительно более современными легкими истребителями, чем F-16 и F-5. Однако Су-57 является более подходящим вариантом для завоевания превосходства в воздухе. И именно поэтому он может стать идеальным выбором для Турции. Кроме того, широкий выбор ракет и бомб позволяет Су-57 выполнять задачи по поддержке с воздуха. Самолет можно оснастить сверхзвуковыми ракетами, которые значительно превосходят дозвуковые боеприпасы "земля-воздух", используемые F-35. Ударные возможности тяжелого истребителя в сочетании с его высокой живучестью могут сделать его очень ценным активом на Ближнем Востоке.

Итак, если США так и не поставят Анкаре F-35, Турция не только укрепит свои связи с Москвой, но и получит значительно более тяжелые самолеты для своих ВВС. Кроме того, приобретение Су-57 может оказаться первым шагом на пути вовлечения РФ в программу создания турецкого истребителя пятого поколения, что также серьезно ударит по интересам Соединенных Штатов.