Главный тренер "Вашингтона" покинул клуб после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что он не сумел прийти к компромиссу с руководством "столичных" относительно нового контракта. Как пояснил генменеджер клуба Брайан Маклеллан, специалист хотел подписать пятилетнее соглашение и получать по нему 5 миллионов долларов в год.

"В контракте была возможности прибавки к зарплате, но не столь большая. Не спорю, Барри заслужил такие деньги, однако не всякий клуб может себе это позволить, - сказал Маклеллан. - Долгосрочный контракт - это тоже препятствие, подписать с тренером такое соглашение могут, наверное, владельцы только четырех клубов НХЛ, имеющих огромный доход".

Барри Тротц в минувшем сезоне привел "Вашингтон" к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Также впервые в карьере завоевали главный трофей НХЛ российские игроки "Кэпс" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.