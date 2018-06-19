Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко удивили Берлин

После своего выступления на грандиозном гала на Красной площади и в опере "Макбет" Верди в Мариинском театре на фестивале "Звезды белых ночей", звездная пара улетела в Берлин. Здесь Юсиф Эйвазов дебютировал в "Тоске" Пуччини в спектакле Алвиса Херманиса, а Анна на пару с Пласидо Доминго - в "Макбет" Верди в премьерной постановке Гарри Купфера.

Первой оперной паре мира есть на кого равняться в количестве выступлений за сутки, хотя до рекордов маэстро Валерия Гергиева им еще и далеко. Но шутка ли - петь самую сложную партию не только вердиевского, но в целом драмсопранового репертуара - партию леди Макбет в двух важных театрах разных стран на расстоянии более тысячи километров с интервалом всего в один день? Однако звездная чета не была бы звездной, если бы не шла на риски.

Эйвазову зал Штаатсопер после "Тоски" аплодировал стоя. А появление Анны и в Мариинском театре, и в берлинской Штаатсопер вызвало громадный интерес лиц самого высокого ранга. На премьеру оперы "Макбет" в Берлине, обязательным атрибутом которой являются красные дорожки на входе, собралась на кадиллаках и мерседесах вся немецкая политическая и бизнес элита. И этой элите показали спектакль о том, к чему могут привести дурные, ложные амбиции, замешанные на страхе и параноидальной жажде власти. Ставить это совершенное творение Верди пригласили ветерана режиссерского театра - прославленного Гарри Купфера, чьи работы (в том числе "Кольцо нибелунга" в Байройте) давно вошли в энциклопедию мирового музыкального театра. 82-летний маэстро, не открывая никаких америк, поставил оперу фактически без нюансов, в черных тонах, о том, что все давно знают: мир во зле лежит.

"Макбет" - действительно страшная опера, где о войне если и не говорится впрямую, то она - имманентный участник сюжета. Художник-постановщик Ханс Шавернох и автор видеопроекций Томас Раймер сразу дали зрителю картину пространства, выжигаемого вулканом войны. Готического ужаса добавляла руинированная башня в духе "войны престолов", в подземелье которой, оснащенном по последнему слову техники, ждут своего звездного часа супруги Макбет. Анна Нетребко выстрелила своей плотоядной леди с первого же драматического монолога, в котором показала, на что способна как

блистательная драматическая актриса. Она прочла записку о внезапных переменах в статусе мужа не монотонной скороговоркой, а виртуозно смакуя каждое слово, рисуя портрет коварной хищницы-манипулятора.

В исполнении великого Пласидо Доминго, не устающего поражать своим неисчерпаемым вокальным даром и новыми партиями, образ Макбета получил фактуру немолодого генерала, возмечтавшего на закате карьеры о триумфе на вертикали власти. Купфер не отказался даже от такой банальной краски, как раздеть его до майки и дать в руки бутылку, чтобы еще более прямолинейно показать степень деградации личности, к тому же не самой сильной, вставшей на путь преступления. Драконий ковш экскаватора где-то на периферии на фоне огней большого города в ночи, где прихвостни Макбета, не моргнув глазом, убьют его верного друга Банко, был из серии тех же проверенных приемов.

В свою очередь, Анна Нетребко с высокой степенью художественной интуиции простроила драматургию роли, начав с триумфальных экспозиционных арий со стреттами, где с убийственным перфекционизмом выпевала все нюансы, словно желая подчеркнуть расчетливые планы своей героини. После убийства короля Нетребко принялась с точностью диагностика вместе с маэстро Бареноймом за пультом раскрывать слушателям процесс морального разложения своей внешне красивой героини, не боясь, по заветам Верди, впустить в голос не оперные интонационные краски. И справиться с такими красками "безобразного" способны лишь немногие звезды.