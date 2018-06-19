Канье Уэст отреагировал на убийство рэпера XXXTentacion

Американский исполнитель Канье Уэст в Twitter прокомментировал гибель рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Напомним, 20-летний музыкант был застрелен днем в понедельник в Майями (штат Флорида).

"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", - приводит РИА Новости сообщение Уэста.

На Онфроя напали два чернокожих мужчины. Они подбежали к автомобилю рэпера, один из них выстрелил в музыканта. По словам очевидцев, из машины бандиты забрали сумку Louis Vuitton. XXXTentacion был доставлен в больницу. Рэпер впал в кому и умер, не приходя в сознание.