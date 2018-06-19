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19.06.2018 02:57
Рубрика: В мире

Рэпера XXXTentacion убил стрелок в красной маске

Текст: Андрей Васильев

В полиции подтвердили смерть 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Исполнитель скончался в 14:40 по местному времени, сообщает TMZ. За час до этого он был доставлен в больницу. Онфрой впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Фото: youtube.com/ AftaPancU
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В правоохранительных органах сообщили, что на музыканта напали два чернокожих мужчины, носящие толстовки. Убийца скрывал свое лицо красной маской. Сейчас полиция разыскивает черный тонированный Dodge Journey. При бегстве с места преступления нападавшие также могли использовать автомобили Chevy Tahoe и Jeep Grand Cherokee.

По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в рэпера, который выходил из салона, где собирался купить мотоцикл. Также злоумышленники похитили сумку Louis Vuitton из автомобиля музыканта.

В эти выходные рэпер планировал провести благотворительный концерт во Флориде. В сети появилось видео, как за несколько часов до трагедии рэпер едет по Майами и общается со своими поклонниками.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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XXXTentacion имел свою криминальную историю. Он был заключен в тюрьму в декабре 2016 года за домашнее насилие в отношении своей беременной подруги, а также провел шесть месяцев в тюрьме за вооруженное вторжение в частный дом в 2015 году, сообщает Pitchfork. Судья недавно отпустил Онфроя из тюрьмы под домашний арест.

Рэпер считался одним из самых многообещающих исполнителей своего поколения. Вышедший летом прошлого года альбом "17" занял второе место в чарте Billboard 200. Погибший был уважаем другими музыкантами. На смерть XXXTentacion одним из первых отреагировал Канье Уэст.

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