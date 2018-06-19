Ловчев объяснил причины уникальной игры Роналду в матче с Испанией

В программе "Футбол на высоте", съемки которой ежедневно проходят в студии "Российской газеты", обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал недавнюю блестящую игру лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Лидеры мирового футбола играют в своих клубах от звонка до звонка. Тот же Роналду 26 числа играл в финале Лиги чемпионов, а это выплеск энергии, эмоций. А эмоции так быстро не накапливаются. Говорят, что ну вот же, они сыграли здорово. Это потому что такой матч значимый был - между Португалией и Испанией", - сказал он в эфире программы.