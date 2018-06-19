Ловчев: У Англии рабоче-крестьянская команда
Во вторник прошел очередной прямой эфир программы "Футбол на высоте". Обозреватель Евгений Ловчев и заместитель главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Сергей Егоров сравнили стиль игры французов и англичан на матчах чемпионата мира по футболу. "Англичане играли натужно", - считает Егоров. Если же говорить о футболистах сборной Франции, то они могут "прибавить газу" в игре, когда это требуется, считает он.
"У Англии рабоче-крестьянская команда, - шутит Ловчев. - А у французов есть определенный шарм".
Напомним, программа "Футбол на высоте" выходит в ежедневном формате в студии "Российской газеты". Присоединяйтесь к нам в 11 утра.
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