Ловчев: У Англии рабоче-крестьянская команда

Во вторник прошел очередной прямой эфир программы "Футбол на высоте". Обозреватель Евгений Ловчев и заместитель главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Сергей Егоров сравнили стиль игры французов и англичан на матчах чемпионата мира по футболу. "Англичане играли натужно", - считает Егоров. Если же говорить о футболистах сборной Франции, то они могут "прибавить газу" в игре, когда это требуется, считает он.

"У Англии рабоче-крестьянская команда, - шутит Ловчев. - А у французов есть определенный шарм".

Напомним, программа "Футбол на высоте" выходит в ежедневном формате в студии "Российской газеты". Присоединяйтесь к нам в 11 утра.