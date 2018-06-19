Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ

Дальнейшее наращивание торговых отношений между странами Союзного государства требует, по мнению Александра Лукашенко, "устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией". Об этом белорусский лидер заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходило в столице Беларуси, передает БЕЛТА.

Подчеркнув, что в истекшем году обе страны "преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост", президент РБ выразил уверенность в том, что сегодня "важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений", - сказал глава государства.

В последнее время, обратил внимание участников ВГС Лукашенко, решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. По его мнению, в рамках Союзного государства этого не следует делать впредь. "Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас".

По словам президента РБ, для нахождения консенсуса нецелесообразно обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. В этой связи он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета СГ. "Ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.

Он попросил госсекретаря СГ Григория Рапоту четко видеть баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадке Постоянного комитета.

Белорусский лидер проинформировал участников заседания, что он уже отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили "без участия руководителя нашего аппарата - Григория Рапоты. Он должен быть в теме, в курсе дела. И неплохо будет, если наши спорные вопросы будут переноситься и на уровень Постоянного комитета, где также будут обсуждаться специалистами", - резюмировал президент.