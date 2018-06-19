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19.06.2018 19:34
Рубрика: Спорт

Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет

Сегодня сборная России сыграет важнейший матч в своей группе со сборной Египта. Ресурсы ГПМ "Матч" покажут игру в полном объеме. Трансляция на сайте matchtv.ru начнется за полтора часа до игры в 19:30. Также в эфире федерального канала зрителей ждет студия с экспертами и полноценной доматчевой аналитикой.

В прямом эфире игру Россия - Египет зрители смогут посмотреть на сайте matchtv.ru и в приложении "Матч!Клуб" с комментариями Дениса Казанского и Михаила Моссаковского. На федеральном канале "Матч ТВ" во время матча нашей сборной, а также до и после матча зрители увидят перекличку студии "Останкино" со студией на Воробьевых горах, где расположена фан-зона с болельщиками.

В 16:55 в гости к Тимуру Журавелю в студию "Мяч" придет Дмитрий Черышев, сын которого, Денис Черышев, забил 2 гола в первом матче сборной России. Он поделится своими ожиданиями от игры нашей команды и расскажет какой настрой перед матчем у Дениса после яркой и результативной первой игры с Саудовской Аравией. В 19:55 к обсуждению матча нашей сборной присоединится студия в "Останкино", где гостем Ильи Трифанова станет эксперт канала Александр Мостовой. А в это время в студию на Воробьевых горах обсудить игру с Георгием Черданцевым придут Игорь Корнеев и бывший футболист сборной Испании и "Ливерпуля" Альберто Риера. Также в студии Денис Глушаков.

Стоит отметить, что за первую неделю от старта чемпионата мира студии канала уже посетили такие известные всем поклонникам футбола игроки как Хави, Алехандро Домингес и другие. Также постоянную работу на канале в качестве экспертов продолжают Александр Кержаков и Денис Глушаков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В том числе во время работы студий планируется серия включений из различных фан-зон из городов, принимающих чемпионат мира, где корреспонденты канала расскажут о настроениях болельщиков.

"Матч ТВ" запустил также альтернативную диджитал-студию. Для любителей футбола, которые пристально следят за событиями Мундиаля в социальных сетях, "Матч ТВ" совместно с ВКонтакте запустили серию специальных эфиров, которые выходят до и после ключевых матчей на чемпионате мира.

Если во время группового этапа эфиры будут посвящены только матчам сборной России, то во время плэй-офф диджитал-студия будет обсуждать абсолютно все матчи Мундиаля.

Первый стрим, ведущим которого выступил известный спортивный журналист Артем Нечаев, посмотрело более 1,5 миллиона пользователей. Сегодня пользователей "ВКонтакте" ждет второй стрим, ведущим которого снова выступит Артем Нечаев. Гостями программы станут: Александр Бубнов, известный футбольный судья Сергей Хусаинов, вратарь сборной России и двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и известный телеведущий Сергей Белоголовцев. Начало трансляции в официальной группе "Матч ТВ" "Вконтакте" и на сайте matchtv.ru в 19:30.

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