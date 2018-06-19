Самыми опасными нарушениями Правил на дороге граждане считают вождение в нетрезвом виде и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Такие данные привел ВЦИОМ по результатам опроса, который проходил в рамках социальной кампании "Сложности перехода". Эту кампанию проводила российская Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром "Движение без опасности".

Итак, согласно данным всероссийского репрезентативного опроса, в котором участвовало 2350 человек (из них - 100% пешеходов, 98% пассажиров, 70% водителей), управление в состоянии опьянения является самым опасным нарушением правил дорожного движения. Этот вариант ответа назвало 67 процентов опрошенных. Проезд на красный свет опасным посчитало 53 процентов опрошенных. На третьем месте - опасное вождение. Его сочло опасным 24 процента опрошенных, то есть каждый четвертый.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч сочли опасным 20 процентов опрошенных. Нарушение правил обгона - 17 процентов. Выезд на полосу встречного движения - 15. Среди опрошенных 6 процентов посчитало крайне опасным нарушение правил остановки и стоянки. Правда, абсолютное большинство из них - это пешеходы и пассажиры.

О чем это все говорит? По мнению специалистов и экспертов, о том, что восприятие опасности и реальная угроза, подтвержденная статистикой, у опрошенных не совсем совпадают.

Конечно, вождение в нетрезвом виде - одно из самых опасных нарушений. Тут попадание в точку. По мнению начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Михаила Черникова, если брать в целом по спектру ДТП с пострадавшими, главная опасность - это водители в состоянии опьянения. И здесь надо приложить все усилия, чтобы не допустить их появления на дорогах. И то, что такое понимание есть у большинства людей - тоже хорошо. Неравнодушные не допустят такого человека до руля. А уж если встретят его на дороге, то сообщат об этом. Полиция сейчас активно работает над тем, чтобы сообщать о правонарушениях стало удобнее и безопаснее для таких неравнодушных граждан.

Depositphotos.com

- В Москве действует мобильное приложение "Народный инспектор", - говорит Михаил Черников. - Оно позволяет любому участнику дорожного движения, увидев неправильно припаркованное транспортное средство, заснять его, передать информацию и привлечь к ответственности правонарушителя. Это те же самые блогеры. Мы сегодня имеем очень позитивный эффект от того, что они неравнодушны и направляют нам информацию, и мы зачастую принимаем управленческие решения. Сейчас как раз реализацию такого же приложения в рамках всей страны рассматривает Правительство РФ, чтобы появилась возможность сообщать и о других нарушениях.

Оценка опасности агрессивного поведения на дороге - это тоже положительный результат. Уже есть понимание, что оно недопустимо. Пусть пока только у четверти опрошенных.

- Одна из главных проблем сегодня - агрессия на дорогах. Ее надо решать как на законодательном уровне, так и на уровне профилактики. То есть убеждения и пропаганды, отмечает Михаил Черников. - Потому что агрессивное поведение водителей затрагивает многих участников дорожного движения.

Но непонятно, почему так низко оценивается опасность выезда на встречную полосу. Кстати, если бы в опросе принимали бы участие только водители, то встречка оказалась бы на уровне превышения скорости.

Респонденты также недооценивают нарушение очерёдности проезда - почти 13 тысяч ДТП в 2017 и 1709 погибших. Серьёзно недооценивается нарушение проезда пешеходных переходов - в 2017 году было почти 17 тысяч ДТП и 857 погибших.

Так выезд на полосу встречного движения является самым смертельным манёвром - более 5 тысяч погибших в 2017 году. По погибшим на втором месте такие нарушения как превышение скорости движения и несоответствие скорости условиям движения. При этом, превышение скорости на 20 км/ч респондентами не считается серьёзным, однако уже с таким превышением при ДТП с пешеходом риск его гибели возрастает многократно.

А вот пешеходы своих не поддержали. И рейтинг такой опасности, как непредоставление преимущества пешеходам на переходах оказался лишь на восьмой строчке. Хотя по данным ГИБДД количество наездов на пешеходов именно на переходах у нас растет который год. И это действительно опасно. Ведь пешеход вообще ничем не защищен против тонны металла, двигающейся на высокой скорости.

Depositphotos.com

- Отрадно, что состояние опьянения считается самым грубым нарушением, - говорит президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре. - Также важен факт, что не одобряется выезд на запрещающий сигнал светофора. Хотя данное нарушение и не в топе по погибшим. В 2017 году из-за этого нарушения погибло 160 человек. Но аварий по этой причине произошло почти 4 тысячи. Однако другие нарушения явно недооцениваются гражданами. Опасным нарушением по статистике считается нарушение правил расположения ТС на проезжей части - у нас в рейтинге этого нет, но мы внесем и померяем.

То есть получается, что люди просто не осознают в полной мере опасности тех или действий. И это находится вне плоскости нарушения и наказания. Это уже плоскость психологии и воспитания. То есть, требуется разъяснять, убеждать, может быть, наглядно демонстрировать.

- Фактически, у граждан пока в голове не совсем верная картинка по опасности нарушений, - поясняет Наталья Агре. - Да, есть явные, которые осуждаются, но есть и неочевидные, над которыми люди не задумываются. Необходима постоянная работа с сознанием всех участников дорожного движения, по-хорошему "промывать мозги" информацией об опасности тех или иных маневров, нарушений.

По словам Михаила Черникова, сейчас в рамках Стратегии по безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция активно работает с экспертным сообществом, с общественными организациями. Ведь именно через их представителей можно достучаться до сознания людей. Но необходима, конечно, активная поддержка СМИ, блогеров. Конечно, можно детям в школах рассказывать об опасностях на дорогах. И это делается, и дети у нас на дорогах ведут себя гораздо аккуратнее и внимательнее взрослых. Но стоит непростая задача объяснить это тем, кто давно закончил учебные заведения, а также тем, кто считает, что новые знания им не нужны.

Именно такие опросы позволяют выявить больные точки, и направить усилия в нужном направлении. И если удастся достигнуть понимания в обществе, тогда и количество жертв аварий сократиться. В конце концов, то что сейчас пристегивается 90 процентов водителей достигнуто не высокими штрафами, а именно убеждением в том, что ремень в первую очередь спасает жизнь.

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах".