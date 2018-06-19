Василий Уткин больше не будет комментировать ЧМ на Первом канале
Первый канал поблагодарил телекомментатора Василия Уткина за совместную работу и, в частности, за то, как он комментировал матч группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Португалии и Испании. Вещатель сообщил, что Уткин по личным причинам больше не сможет работать для телеканала на матчах ЧМ-2018.
"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия - Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий", - сказано в сообщении пресс-службы Первого канала.
Таким образом, подтвердилась информация, которую ранее обнародовал сам Уткин. На своем канале в YouTube он сообщил подписчикам, что прекращает сотрудничество с вещателем, отказавшись говорить о причинах. Он призвал не беспокоить его вопросами и звонками и сохранять его приватность.
Гонорар Уткина за проделанную работу будет направлен на благотворительность. Эти средства помогут фонду содействия решению проблем аутизма.
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