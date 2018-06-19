Польские фанаты прошлись колонной по Никольской
Футбольные болельщики из Польши прогулялись по Никольской улице. На них была одежда цветов родного флага, и они дружно распевали песни и выкрикивали зажигательные кричалки. Сегодня их команда встречается со сборной Сенегала на футбольном поле стадиона "Спартак". Судя по всему, фанаты настроены по-боевому и ждут от своих игроков только победы.
Сборная Польши проиграла Сенегалу на ЧМ-2018 20:00
Первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 завершился очередной сенсацией. Сборная Польши уступила команде Сенегала со счетом 1:2. Встреча группы "Н" прошла в Москве на стадионе "Спартак"
Дзюба попал в стартовый состав сборной России на матч с Египтом 19:50
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата мира против Египта. С первых минут на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут Денис Черышев и Артем Дзюба
Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ 17:10
Футболисты сборной Японии обыграли команду Колумбии в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1. Колумбийцы почти весь матч играли в меньшинстве: на 3-й минуте за игру рукой в своей штрафной прямую красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес