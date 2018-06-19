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19.06.2018 18:55
Рубрика: Спорт

Польские фанаты прошлись колонной по Никольской

Футбольные болельщики из Польши прогулялись по Никольской улице. На них была одежда цветов родного флага, и они дружно распевали песни и выкрикивали зажигательные кричалки. Сегодня их команда встречается со сборной Сенегала на футбольном поле стадиона "Спартак". Судя по всему, фанаты настроены по-боевому и ждут от своих игроков только победы.

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