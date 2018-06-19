Польша - Сенегал. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Пока наши футболисты готовятся ко второй игре в рамках группового турнира домашнего чемпионата мира, которая состоится в Санкт-Петербурге, ко второй своей встрече турнира готовится и столичный стадион-красавец "Спартак".

Первым для арены в Тушино стало драматичное противостояние сборных Аргентины и Исландии, закончившееся сенсационной ничьей. Теперь на нем дебютируют Польша и Сенегал, команды из последней группы - группы H.

Сенегальцы, блеснувшие в 2002 году, когда вылетели в четвертьфинале в дополнительное время от Турции, потом долго не пробивались в основную стадию мировых чемпионатов. Так что одной из самых ярких команд африканского континента есть что доказывать.

Поляки тоже давненько не выступали на престижнейшем футбольном первенстве, в последний раз - в 2006-м. Но теперь в своей отборочной группе, пусть и не самой сильной, они заняли уверенное первое место, выиграв 8 матчей из десяти при всего одном поражении.

Вместе с сегодняшними противниками за место в 1/8 финала будут бороться Япония и Колумбия. Очевидно, что хорошие шансы есть у всех четырех команд, так что значение этой игры переоценить нельзя.

Начало - в 18:00 мск.