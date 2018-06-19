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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Единая Россия" поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

Текст: Любовь Проценко
Члены Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" поддержали предложение Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) оказать помощь кандидатам на должность мэра Москвы в получении подписей для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщил сегодня депутат Мосгордумы Александр Семенников на заседании регионального политсовета МГРО "Единой России".

Вопреки мнению, которое сейчас можно услышать, что сам муниципальный фильтр лишь помеха в ходе выборов, он заявил: "Это не тормоз в развитии демократии, а важнейшее полномочие. Представьте, муниципальные депутаты участвуют в формировании высшего должностного лица Москвы, это огромное полномочие, и конечно же мы доверяем муниципальным депутатам. Они вполне сами могут принимать решение за кого из кандидатов отдать свой голос", - заявил он.

По мнению же секретаря МГРО "Единой России", депутата Мосгордумы Андрея Метельского, партия исходит из того, что участие в выборах кандидатов разных политических взглядов сделает сами выборы более привлекательными для избирателей. На критику же, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр, ответил: "Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой". По его словам впоследствии предложения кандидатов на должность мэра могут быть учтены победителем выборной гонки в своей работе на посту главы города, от чего москвичи только выиграют.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Собянин рассказал, почему решил идти на выборы мэра Москвы

Напомню, вчера Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты столицы, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам на должность мэра Москвы в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра. Для того, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал их в качестве кандидатов, каждому претенденту на пост мэра требуется получить не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Венедиктов предложил депутатам обсудить программы всех конкурентов, чтобы присутствующие депутаты смогли по итогам поставить свою подпись в поддержку понравившегося кандидата.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится по 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

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