Музыка Голливуда прозвучит в стенах Московской государственной филармонии

25 июня на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского прозвучит музыка из легендарных голливудских кинофильмов в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством лауреатов международных конкурсов - дирижера Антона Гаккеля и солиста Дмитрия Ганенко (виолончель).

Гости Hollywood Music Marathon попадут в волшебный мир подлинных шедевров киномузыки, многие из которых в свое время были отмечены премией "Оскар" - самой престижной кинонаградой мира. В их числе - саундтреки, написанные к фильмам "Список Шиндлера", "Челюсти", "Однажды в Америке", "Пираты Карибского моря", "Индиана Джонс" и другие мелодии всемирно известных мастеров композиторского искусства, таких как Джон Уильямс, Эннио Морриконе и Дэниел Эльфман. Произведения мэтров уже давно встали в один ряд с шедеврами классической музыки.

В программе концерта также заявлены фрагменты из полюбившихся российскому зрителю мюзиклов "Чикаго", "Иисус Христос - суперзвезда" и "Призрак оперы".