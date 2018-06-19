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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемая в шпионаже могла входить в руководство крупной компании

Текст: Владислав Куликов
В Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в шпионаже. Официальные инстанции скупы на комментарии в силу секретности дела. Тем не менее, история может получить большой резонанс: есть вероятность, что арестованная работает в руководстве крупной российской энергетической компании.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа", - сообщили представители суда. Как передает агентство ТАСС, от дальнейших комментариев сотрудники аппарата суда отказались в связи с тем, что дело имеет гриф "секретно".

Фото: Depositphotos.com
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По данным ТАСС, защитники подали жалобу на арест Цуркан, но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена. "Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). Максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы", поясняют собеседника агентства в суде.

Важный нюанс: в шпионаже обвиняются только иностранные граждане. Это могут быть кадровые сотрудники иностранной разведки, не имеющие дипломатического прикрытия и разоблаченные контрразведкой. Или агенты иностранной разведки, люди, которые не входят в штат спецслужб, но выполняют их задания на территории нашей страны. По данным Судебного департамента при Верховном суде, по этой статье в прошлом году было осуждено два человека.

Если с иностранной разведкой сотрудничает гражданин России, то ему вменяется статья "государственная измена". По ней за год было осуждено четыре человека. В данном случае СМИ сразу обратили внимание, что инициалы арестованной женщины полностью совпадают с ФИО члена правления крупного российского энергетического холдинга, управляющего активами как в России, так и странах Европы и СНГ.

Как сообщают СМИ, в самом холдинге от комментариев отказались. По данным прессы, полная тезка арестованной (если речь об удивительном совпадении) сейчас находится в отпуске. На официальном сайте холдинга сообщается, что женщина закончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Но по некоторым данным, у представителя холдинга есть российское гражданство. Впрочем, как полагают некоторые эксперты, у подозреваемой может быть и двойное гражданство.

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Некоторые СМИ уверяют, что речь не о совпадении. Представительницу российской энергетической компании действительно подозревают в сотрудничестве с бизнесменами, связанными с внешней разведкой Румынии. "Интерфакс" со ссылкой на несколько источников сообщает, что в понедельник правоохранительные органы провели оперативно-следственные действия у одного из заместителей министра энергетики, который курирует в ведомстве взаимодействие с энергетическими компаниями. По данным СМИ, чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь по службе с представительницей компании и будучи не осведомленным о ее возможных связях с румынской разведкой, он невольно мог сообщить ей сведения, представляющие интерес для спецслужбы.

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