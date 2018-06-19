В Орле завели дело после ДТП с десятью пострадавшими

Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Дело возбуждено по факту аварии, которая произошла 19 июня на улице Комсомольской в Орле.

В девятом часу утра водитель маршрутного автобуса ГАЗ не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и столкнулась с бетонным бордюром. В результате пострадали десять пассажиров.

- С травмами различной степени тяжести они обратились за медицинской помощью, - рассказали в СУ СК. - Точное количество пострадавших и характер полученных ими телесных повреждений устанавливается следствием.

Проверку проводит также и прокуратура региона. В ее рамках будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок.