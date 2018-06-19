Пациентов, скончавшихся в психинтернате ЕАО, лечили с нарушениями

Трем из восьми пациентам Биробиджанского психоневрологического интерната, скончавшихся от пневмонии, медицинская помощь оказывалась с нарушениями порядков и стандарта. Этот факт установили в результате проверки, проведенной по поручению прокурора области.

- Некоторых больных долгое время при тяжелом течении заболевания не переводили из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации, - рассказала старший помощник прокурора Жанна Крепкогорская.

Кроме того, врачи проводили не все обследования и процедуры, необходимые пациентам.

Такие действия медиков являлись грубыми нарушениями лицензионных требований. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения).

Решением Биробиджанского районного суда медучреждение признано виновным. Назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.