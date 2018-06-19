В Приморье возбудили дело по факту избиения школьницы

В Приморье следственные органы регионального СК РФ после проверки возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки. Видеоролик распространялся в социальных сетях.

По данным следствия, инцидент произошел 1 июня во Владивостоке в районе остановки "Краевая больница". Пострадавшей 14 лет. Установлена уже и личность подозреваемой. Эта школьница ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ "Побои". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, в рамках расследования они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних.

Напомним, что видео, на котором одна молодая девушка избивает другую, плюет ей в лицо, затем заставляет извиняться, стоя на коленях, появилось в социальной сети. Администраторы страницы сообщили, что передали запись в Следственный комитет.