Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
19.06.2018 16:26
Рубрика: Спорт

Экс-канцлер Германии приедет в Казань на матч ЧМ-2018

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В столицу Татарстана должен прибыть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Его визит запланирован на 27 июня, когда в Казани состоится матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Германии и Южной Кореи.

Как фанаты из Австралии и Колумбии болели в Казани за сборную РФ

В этот же день ожидается встреча Герхарда Шредера с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы РТ, встреча состоится либо в Казанском Кремле, либо на стадионе "Казань-Арена".

Напомним, ранее столицу Татарстана посетил экс-президент Франции Николя Саркози.

Новости чемпионата
Егоров о Салахе: Чего радоваться его участию? Дорогой, забей нам гол! 16:50
Василий Уткин больше не будет комментировать ЧМ на Первом канале 16:49
Индиец на велосипеде приехал в Россию, чтобы посмотреть на ЧМ по футболу 16:19
Первую красную карточку на ЧМ-2018 заработал игрок сборной Колумбии 16:00
Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ 17:10

Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ 17:10

Футболисты сборной Японии обыграли команду Колумбии в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1. Колумбийцы почти весь матч играли в меньшинстве: на 3-й минуте за игру рукой в своей штрафной прямую красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес

Капитан "Спартака": Закрываться - это не по-глушаковски 14:39

Капитан "Спартака": Закрываться - это не по-глушаковски 14:39

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не собирается закрываться ото всех после непопадания в сборную на ЧМ-2018. Он поделился с "РГ" впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал, за кого болеет кроме нашей сборной

На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53

На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53

Японская принцесса Хисако Такамадо приехала в Саранск, где команда ее соотечественников встретится со сборной Колумбии. Это первый за 102 года визит представителей императорской семьи Японии в Россию

Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду 13:30

Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду 13:30

Сборная Египта - сегодняшний соперник России на ЧМ-2018 - сильна и с Мохамедом Салахом, и без него. Самому же Салаху предстоит еще многое доказать, убежден известный телекомментатор Геннадий Орлов