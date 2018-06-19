Экс-канцлер Германии приедет в Казань на матч ЧМ-2018
В столицу Татарстана должен прибыть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Его визит запланирован на 27 июня, когда в Казани состоится матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Германии и Южной Кореи.
В этот же день ожидается встреча Герхарда Шредера с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы РТ, встреча состоится либо в Казанском Кремле, либо на стадионе "Казань-Арена".
Напомним, ранее столицу Татарстана посетил экс-президент Франции Николя Саркози.
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