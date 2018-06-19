Фото: Фанаты из Колумбии и Японии устроили шествие по улицам Саранска

Более 40 тысяч зрителей посетили состоявшийся во вторник на стадионе "Мордовия Арена" матч между сборными Колумбии и Японии. Прибывшие поддержать свою команду 15 тысяч колумбийских болельщиков ярким карнавальным шествием прошли по улицам Саранска.

Столица Мордовии в этот день больше напоминала один из городов Южной Америки - отовсюду неслись звуки сальсы и ламбады, колумбийские фанаты в сомбреро и желтых футболках осматривали местные достопримечательности, дарили горожанам сувениры или просто наигрывали на гитарах, сидя на лавочках.

За два часа до начала встречи колумбийцы устроили фанатский проход к стадиону. Многотысячная толпа двигалась по улицам под звуки зажигательных национальных мелодий. В числе болельщиков был и "человек-кондор" Густаво Йанос - самый знаменитый фанат сборной Колумбии. Свое прозвище он получил за яркий костюм, изображающий орла-кондора, который является одним из символов Южной Америки. Густаво Йанос успел побывать на семи чемпионатах мира.

Однако несмотря на горячую поддержку трибун, сегодня спортивная удача отвернулась от сборной Колумбии: команда сенсационно уступила "голубым самураям" из Японии со счетом 2:1.

Как уже писала "РГ", на матче присутствовали почетные гости - японская принцесса Хисако Такамадо и президент ФИФА Джанни Инфантино.