Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ

До этого команды играли между собой три раза. Впервые они встретились на Кубке конфедераций-2003 во Франции, и тогда южноамериканцы выиграли 1:0. Второй, товарищеский матч прошел в 2007 году и завершился безголевой ничьей, а последняя встреча между соперниками случилась в 2014 году на мировом первенстве в Бразилии. В заключительном туре группового турнира южноамериканцы разобрались с оппонентами более чем уверенно - 4:1.

Четыре года назад Колумбия стала открытием ЧМ-2014. Команда во главе с главной звездой Хамесом Родригесом (ставшим лучшим бомбардиром турнира) показала выдающуюся игру и впервые в истории пробилась в четвертьфинал, где в очень напряженной игре уступила Бразилии с минимальной разницей. В этот раз сборная, возглавляемая легендарным аргентинцем Хосе Пекерманом, не скрывала, что намерена выйти из группы с первого места. Помочь им в достижении цели должен Радамель Фалькао, лучший бомбардир в истории сборной, который вынужден был пропустить чемпионат в Бразилии из-за травмы.

Японцы же дебютировали на чемпионатах мира лишь в 1998 году, но с тех пор неизменно участвуют во всех турнирах. Нынешнее первенство для команды с Востока стало шестым подряд, но лишь в 2002 и 2010 году они смогли преодолеть групповой этап и выйти в 1/8 финала. В Россию команду привез новый тренер - Акира Нисино, который крайне неохотно общается с прессой. На пресс-конференциях "самураи" говорят мало и неохотно. Зато к турниру они подготовились куда лучше других, учитывая все возможные мелочи - даже привезли с собой шеф-повара и почти тонну риса. По мнению японцев, европейский рис гораздо хуже, и футболистам будет гораздо комфортнее есть привычные блюда.

25 красных карточек в 56 играх было показано на ЧМ-2006 в Германии. На том же турнире судьи показали 310 "горчичников", что также является рекордом.

Уж не знаю, помог ли рис команде из страны Восходящего солнца, но игру они начали с настоящего навала на ворот колумбийцев. Напор принес свои плоды - в пятнадцатом матче ЧМ-2018 уже на четвертой минуте колумбийцы остались в меньшинстве.

Первую красную карточку на турнире арбитр Дамир Скомина показал Карлосу Санчесу, который сыграл в гандбол в своей штрафной. В довершение японцы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Синдзи Кагава - 1:0. За происходящим на поле со стороны наблюдал Хамес Родригес, который накануне почувствовал себя плохо и не вышел на поле в основном составе. Удивительно, но несмотря на меньшинство колумбийцы владели серьезным территориальным преимуществом и постоянно создавали у ворот японцев давление. В итоге на 39-й минуте счет стал равным: Хуан Кинтеро нанес удар низом со штрафного, мяч на мгновение предательски выскользнул из рук голкипера Эйдзи Кавасимы и пересек линию ворот. Японцы спорили, однако арбитр был непреклонен - система видеофиксации четко показала взятие ворот.

Второй тайм японцы вновь начали активно. Правда, опасные удары Юйя Осако и Такаси Инуи блокировал голкипер Давид Оспина. Понятно, что играть в меньшинстве сложно, и дабы усилить атакующую линию Хосе Пекерман решил рискнуть, выпустив на 60-й минуте Хамеса Родригеса. Но ставка не очень сработала. Хамес был не столь заметен и запомнился лишь тем, что заработал желтую карточку за грубую игру. А вот японцы продолжали создавать голевые моменты и в итоге добились своего - на 74-й минуте после углового с подачи хорошо известного болельщикам ЦСКА Кейсуке Хонды активный Осако вывел команду вперед - 2:1! В оставшееся время команды, как хорошие боксеры, обменивалсь ударами, но счет на табло не изменился. В итоге, свисток Скомины зафиксировал очередную громкую сенсацию на чемпионате мира!