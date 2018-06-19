На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса
Японская принцесса Хисако Такамадо приехала в Саранск, где во вторник состоится матч сборных Японии и Колумбии. Это первый за последние 102 года визит представителей японской императорской семьи в Россию.
Как стало известно "РГ", Хисако Такамадо прибыла в столицу Мордовии накануне вечером. Она остановилась в новом отеле международной сети "Шератон", построенном в городе в рамках подготовки к мировому футбольному первенству. 64-летняя вдова двоюродного брата нынешнего императоры Японии Акихито возглавляет национальную ассоциацию футбола Страны восходящего солнца.
Сегодня Хисаки Такамадо посетила Республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи. Гостья познакомилась с крупнейшей в мире экспозицией работ великого мордовского скульптора.
Из Саранска принцесса отправится в Казань, где посетит тренировочную базу сборной Японии.
Как сообщили в правительстве РМ, на сегодняшнем матче ожидается еще один высокий гость - президент ФИФА Джанни Инфантино.
На игру в Саранск прибыли около 15 тысяч болельщиков из Колумбии и еще около 5000 гостей из Страны восходящего солнца.
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