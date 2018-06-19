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19.06.2018 15:12
Проект: В регионах

Бригада Героя Кузбасса добыла за месяц больше миллиона тонн угля

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" добыла с начала года два миллиона тонн угля. При этом в мае коллектив выдала на-гора 1 млн 140 тысяч тонн угля. Это лучший результат производительности по поземной добыче в текущем году в угольной отрасли России.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Достижение установлено в лаве №5004, введенной в эксплуатацию в апреле 2018 года с вынимаемой мощностью пласта 3,8 метра и запасами угля 5,7 миллиона тонн. Ее отличительной особенностью, как и предыдущей лавы №5003,  является уникальная длина  забойной части - 400 метров. Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

Для оснащения лавы №5004 на шахте имени В. Д. Ялевского задействовано 233 секции крепи ДБТ 2500/5000, вместо стандартных 175 секций. В состав забоя также входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900 - первый и единственный представитель такого класса техники в России, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час.

Вся транспортная цепочка от забоя до угольного склада оборудована мощными конвейерами, изготовленными на предприятии ООО "Сиб-Дамель" компании "СУЭК-Кузбасс":  ширина полотна 1600 мм, производительность 4000 тонн/час.

Напомним, что в прошлом году бригада Евгения Косьмина установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 млн. 407 тыс. тонн и 1  млн 567 тыс. тонн. А по итогам 2017 года объем добычи составил 5 млн 309 тыс. тонн.

Суммарный объем инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в развитие предприятия за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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