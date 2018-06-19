Сибиряк чудом вытащил из огня двух детей и скрылся

Житель города Братска Иркутской области вытащил из огня двух братьев двух и шести лет, которые были заблокированы пожаром на балконе третьего этажа жилого дома.

Как пояснили в МЧС региона, героя, которому "не нужна была слава, а лишь стояла цель спасти детей", с трудом удалось обнаружить через соцсети.

- Я ехал мимо и увидел черный дым и огонь на балконе. В голове моментально сложился ход действий. Забраться по решеткам двух балконов не составило труда. Очень помогла жительница второго этажа, которая подавала мне воду, - рассказал сибиряк.

В результате дети остались живы. Сейчас решается вопрос о представлении жителя Братска к награде за отвагу.