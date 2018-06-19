В Новосибирске назвали причину остановки напугавшего людей аттракциона

Наиболее вероятной причиной поломки аттракциона на набережной Новосибирска следователи считают сбой системы электроснабжения. После ЧП сотрудники ведомства опросили оператора опасной "карусели" и изъяли техническую документацию.

Как рассказали "РГ" в региональном Следственном управлении СКР, сейчас работа аттракциона приостановлена. Ранее была инициирована проверка происшествия: аттракцион "360 градусов" остановился, люди, находившиеся в в креслах, зависли вниз головой и пробыли в таком положении несколько минут.

В момент поломки кабина экстремального аттракциона находилась почти в самой верхней точке на высоте нескольких десятков метров, при этом она продолжала свободно вращаться вокруг своей оси. Вернуться отдыхающим на землю помогли прохожие, вручную подтолкнувшие механизм.