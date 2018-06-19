Экс-глава Дагестана опроверг информацию о задержании его брата

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг ранее появившуюся информацию о задержании его брата. Как сообщает Интерфакс, Раджаб Абдулатипов вместе с ним находится в отпуске.

"Мой брат сейчас находится со мной в Горном Алтае. Информация о его задержании распространена специально его недоброжелателями. Она ложная", - приводит слова Абдулатипова агентство.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Раджаб Абдулатипов - брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова - задержан в аэропорту Москвы при попытке покинуть территорию России и находится на допросе в Следственном комитете РФ.

В правоохранительных органах Дагестана "РГ" также сообщили, что не располагают информацией о задержании Раджаба Абдулатипова.