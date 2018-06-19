Спасатели спустили с Казбека тело погибшего альпиниста

На Казбеке завершилась операция по спуску со склона горы тела рязанского альпиниста.

Ранее, 17 июня, стало известно, что на высоте 3500 тысяч метров одному из участников восхождения на Казбек стало плохо. Мужчина впал в кому. Руководитель группы сразу же обратился к спасателям, но из-за плохих погодных условий на место не мог вылететь вертолет. Тогда на помощь выдвинулись семь спасателей.

Дойти до места, где произошел несчастный случай, им удалось только утром 19 июня. К этому моменту альпинист уже скончался, предположительно, от отека легких.

Сейчас тело погибшего спустили вниз, сообщили в управлении МЧС России по Северной Осетии. Также вернулись и шесть других участников восхождения, их здоровью ничего не угрожает.