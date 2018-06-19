Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
19.06.2018 12:40
Рубрика: Спорт

Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Эрмитажный кот Ахилл, являющийся официальным оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, предсказал победу российской сборной в групповом матче с командой Египта.

Как сообщили в в петербургском пресс-центре ЧМ-2018, на сей раз прогноз был сделан в зале искусства Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа.

Фото: AP
Черчесов: Мы стартовали с победы, это настраивает на положительный лад

Сама процедура предсказания была неизменна: перед котом поставили две одинаковые миски с одинаковым угощением (его даже насыпали из одной упаковки). Единственная разница - возле одной миски поставили египетский флаг, возле другой - российский.

В рамках текущего чемпионата прогнозы Ахилла сбывались уже дважды - сначала белоснежный кот предрек победу сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия, а затем предсказал победу Ирана над Марокко. Правда, первые два раза Ахилл заметно нервничал и тушевался. Однако сегодня "официальный оракул ФИФА" был уверен в себе - он сразу отправился к миске с российским флагом и почти опорожнил ее. Организаторов немного обескуражило то, что эрмитажный кот решил отведать угощение и из "иранской" миски, но в конце концов было решено, что верным стоит считать первоначальный выбор.

Напомним, матч Россия- Египет состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

Новости чемпионата
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53
Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия 12:26
Гризманн на базе ЧМ-2018 подписал новый контракт с "Атлетико" 11:29
Какие вопросы задают болельщики ЧМ сотрудникам кол-центра на Урале 11:15
Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду 13:30

Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду 13:30

Сборная Египта - сегодняшний соперник России на ЧМ-2018 - сильна и с Мохамедом Салахом, и без него. Самому же Салаху предстоит еще многое доказать, убежден известный телекомментатор Геннадий Орлов

Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России 10:52

Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России 10:52

Справится ли сборная России с Мохаммедом Салахом? Этот вопрос обсудят обозреватель "РГ" Евгений Ловчев и заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров

Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07

Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07

Во вторник сборная России по футболу проведет второй матч на чемпионате мира-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом. "РГ" проведет текстовую трансляцию встречи

Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018

Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 на чемпионате мира. Футболисты Туниса не смогли удержать ничью, пропустив мяч от Гарри Кейна в добавленное время