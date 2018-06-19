Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом
Эрмитажный кот Ахилл, являющийся официальным оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, предсказал победу российской сборной в групповом матче с командой Египта.
Как сообщили в в петербургском пресс-центре ЧМ-2018, на сей раз прогноз был сделан в зале искусства Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа.
Сама процедура предсказания была неизменна: перед котом поставили две одинаковые миски с одинаковым угощением (его даже насыпали из одной упаковки). Единственная разница - возле одной миски поставили египетский флаг, возле другой - российский.
В рамках текущего чемпионата прогнозы Ахилла сбывались уже дважды - сначала белоснежный кот предрек победу сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия, а затем предсказал победу Ирана над Марокко. Правда, первые два раза Ахилл заметно нервничал и тушевался. Однако сегодня "официальный оракул ФИФА" был уверен в себе - он сразу отправился к миске с российским флагом и почти опорожнил ее. Организаторов немного обескуражило то, что эрмитажный кот решил отведать угощение и из "иранской" миски, но в конце концов было решено, что верным стоит считать первоначальный выбор.
Напомним, матч Россия- Египет состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург".
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