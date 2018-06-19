Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Во вторник сборная России по футболу проведет второй матч на чемпионате мира-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом.
В матче открытия турнира россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и сейчас лидируют в группе A с тремя очками. Надо признать, что такой феерической победы мало кто ожидал. Но теперь перед сборной стоит новая задача - обыграть Египет.
Наши сегодняшние соперники в своем первом матче на чемпионате потерпели поражение от Уругвая со счетом 1:0 и занимают третье место в таблице. "Фараоны" упорно оборонялись, но все-таки пропустили на 89-й минуте. Правда, не стоит забывать, что против Уругвая не играл Мохамед Салах, а вот в матче со сборной России он сможет принять участие.
Египтяне, проиграв в первом матче, теперь не имеют права даже на ничью и будут выкладываться на 100 процентов. Впрочем, у сборной России мотивации тоже хватает. В случае победы над "фараонами" команда Черчесова может гарантировать себе путевку в плей-офф.
Главным судьей встречи в Санкт-Петербурге назначен парагваец Энрике Касерес. Онлайн-трансляция матча Россия - Египет начнется 19 июня в 21:00 по московскому времени.
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