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17.06.2018 16:31
Рубрика: Спорт

Назначен судья на матч ЧМ-2018 между Россией и Египтом

Текст: Данила Жиляев
Фото: AFP/ RAUL ARBOLEDA Фото: AFP/ RAUL ARBOLEDA
Фото: AFP/ RAUL ARBOLEDA

Сборная России готовится провести второй матч на домашнем чемпионате мира по футболу, где соперником нашей команды будут египтяне. Сегодня стало известно имя арбитра, который будет работать на этой встрече.

Главным судьей матча, как сообщает пресс-служба ФИФА, назначен парагваец Энрике Касерес. Таким образом, во второй раз подряд на игре с участием сборной России будет работать южноамериканский рефери.

Матч открытия турнира между Россией и Саудовской Аравией, напомним, обслуживала бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной. Наша команда тогда одержала разгромную победу 5:0.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Теперь подопечным Станислава Черчесова предстоит сразиться с Египтом, за который, по слухам, будет готов сыграть лидер команды Мохамед Салах, восстановившийся после травмы.

В свою очередь, сборная России не досчитается Алана Дзагоева, который получил повреждение задней поверхности бедра в первом матче.

Встреча сборных России и Египта состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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