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16.06.2018 18:51
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" заявил о готовности Салаха сыграть с Россией

Текст: Данила Жиляев

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах будет готов выйти на поле в матче группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды России. С таким заявлением выступил английский "Ливерпуль", за который выступает игрок.

Салах, напомним, получил повреждение в финальном матче против мадридского "Реала" в столкновении с защитником "сливочных" Серхио Рамосом. Травма не потребовала длительного лечения, Салах попал в заявку египтян на чемпионат мира, однако в первом матче против Уругвая остался в запасе - в итоге его команда проиграла 0:1.

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"Он мог сыграть против Уругвая, но тренер решил не брать на себя такой риск, - сказал представитель Египетской футбольной ассоциации, чьи слова приводит пресс-служба "Ливерпуля". - Если бы Мо был на поле, результат мог бы быть иным, но мы не знаем наверняка. Мы хотели избежать любого риска в этом матче, но к следующей игре он, вероятно, будет в полном порядке".

Сборная России в матче открытия домашнего чемпионата мира разгромила Саудовскую Аравию 5:0. С Египтом подопечные Станислава Черчесова встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге, эта игра начнется в 21:00 по московскому времени.

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