Китайских болельщиц до стадиона в Волгограде подвезла полиция

Две болельщицы из Китая прибыли на матч ЧМ-2018 сборных Англии и Туниса в Волгограде на полицейской машине.

Как сообщает Интерфакс, это произошло после того, как китаянки, ехавшие на арендованном автомобиле из Москвы, попали в аварию в Волгоградской области. ДТП произошло в Новоаннинском районе. При этом машина, в которой находились китаянки, получила небольшие повреждения.

Сами болельщицы не пострадали. Однако они очень хотели попасть на матч вовремя, и на посту ДПС в Городищенском районе женщины обратились за помощью к полицейским.

Стражи правопорядка отозвались на просьбу иностранок и сопроводили их до Волгограда. Там их машину поставили на перехватывающую стоянку, а на стадион болельщицы доехали на полицейском автомобиле.

Напомним, в матче между сборными Туниса и Англии в Волгограде со счетом 2:1 победила команда англичан.