Дубль Кейна принес Англии победу над Тунисом
Фаворит группы "G" сборная Англии обыграла в стартовом матче команду Туниса. Встреча на "Волгоград-Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.
То, что английские болельщики давно не являются законодателями мировой моды, факт общеизвестный. Но, пожалуй, никогда еще поддержка сборной Англии на крупном турнире не была столь малочисленной, как на чемпионате мира в нашей стране. Понятное дело, что свою роль сыграла истерия, которую устроили британские медиа, запугивавшие тех, кто собирался в Россию. В итоге, до Волгограда, где "три льва" (неофициальное название сборной Англии) проводили свой первый матч на ЧМ-2018 против Туниса, доехало всего порядка двух тысяч болельщиков.
- Это позор! - эмоционально прокричал мне в ухо молодой парень по имени Нил, укутанный в полотнище с красным крестом на белом фоне. - Я в первый раз в России и уже люблю ее. Не понимаю, чего тут можно бояться.
Англичане, приехавшие на матч с Тунисом, действительно чувствовали себя в Волгограде вполне расслабленно. Как иллюстрация - парень по имени Том, преспокойно искупавшийся в фонтане прямо в футболке с фамилией Бекхэм. Он не смог ответить на вопросы, но жестами недвусмысленно показал, что в России ему нравится.
- Официально продано 1400 билетов, но я надеюсь, что приедет больше людей. И будет примерно две с половиной тысячи англичан. Сами гуляли тут вечером и задавались вопросом: а где все? - рассказал мне один из сотрудников "фанатского посольства" Англии Люк Джоунс.
По его мнению, британская пресса действительно переборщила с запугиваниями. "Но так же было и перед двумя предыдущими чемпионатами мира в ЮАР и Бразилии".
"Фанатское посольство" было создано английскими активистами в 1990 году, когда репутация англичан, как главных задир на международной арене, была еще сильна. С тех пор многое изменилось, и теперь организация, насчитывающая около полумиллиона членов, в основном выполняет консультативные и информационные функции. "А то знаете, например, бывает, когда один человек готовит поездку на нескольких людей, все остальные оставляют свои мозги в зале ожидания. Пока ничего особо не происходило, чему мы очень рады", - подчеркнул Джонс.
Сам он оказался в числе руководителей посольства из-за своего хорошего знания русского языка: 16 лет проживания в нашей стране не прошли даром.
- Впечатления в Волгограде замечательные. Все, кто приехал, говорят, что очень рады. Все очень дружелюбные. Мы обсуждали это между собой и сошлись во мнении, что те, кто не приехал, будут очень сильно об этом жалеть. Для многих важно понимание, в каком городе мы находимся. Люди понимают, что такое Сталинград. Многие из тех, с кем я разговаривал, уже побывали на Мамаевом Кургане, посмотрели панораму. Причем это те люди, которые по музеям особо не ходят.
На фоне тихих англичан во весь голос себя проявили болельщики сборной Туниса, коих в Волгоград приехало около 7 тысяч. Они взяли на себя обеспечение антуража в городе и с задачей справились. Они пели, танцевали, водили хороводы, вовлекая местных жителей, и даже жгли дымовые шашки.
- Мы просто любим свою страну, и мы арабы, - не вылезая из хоровода, провопил юноша по имени Селим, когда я спросил у него, откуда взялся повод для неистовой радости.
Впрочем, на арене опытные англичане даже в меньшинстве за счет слаженности легко превосходили оппонентов по части звучности. На поле наблюдалась аналогичная картина. Команда Гарета Саутгейта не стала откладывать дело на потом, обрушившись своей мощью на соперника с первых же минут. Англичане упустили несколько отличных возможностей прежде, чем открыли счет на 11-й минуте. Муез Хассен отбил тяжелейший удар головой Джона Стоунза, но спасти Тунис от добивания Гарри Кейна не смог - 1:0.
У Англии было еще несколько неплохих шансов, но британцы на удивление плохо выглядели в завершающей части своих комбинаций, промахиваясь по мячу в простейших ситуациях. Плюс тунисцев выручал голкипер Бен Мустафа, рано заменивший получившего травму Хассена.
Гол африканцев, состоявшийся на 33-й минуте стал неожиданностью. Судья увидел отмашку Кайла Уокера в борьбе с Беном Юссефом, а Сасси очень хладнокровно реализовал пенальти - 1:1.
Как ни странно, чем дальше продолжалась игра, тем менее острыми становились подходы англичан к чужой штрафной. Что значительно облегчало задачу африканцам в обороне. И все же удержать сенсационную ничью они не смогли. Уже в добавленное время Кейн снова оказался в нужном месте в тунисской штрафной и головой отправил мяч в сетку - 2:1.
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