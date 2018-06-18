То, что английские болельщики давно не являются законодателями мировой моды, факт общеизвестный. Но, пожалуй, никогда еще поддержка сборной Англии на крупном турнире не была столь малочисленной, как на чемпионате мира в нашей стране. Понятное дело, что свою роль сыграла истерия, которую устроили британские медиа, запугивавшие тех, кто собирался в Россию. В итоге, до Волгограда, где "три льва" (неофициальное название сборной Англии) проводили свой первый матч на ЧМ-2018 против Туниса, доехало всего порядка двух тысяч болельщиков.

- Это позор! - эмоционально прокричал мне в ухо молодой парень по имени Нил, укутанный в полотнище с красным крестом на белом фоне. - Я в первый раз в России и уже люблю ее. Не понимаю, чего тут можно бояться.

Англичане, приехавшие на матч с Тунисом, действительно чувствовали себя в Волгограде вполне расслабленно. Как иллюстрация - парень по имени Том, преспокойно искупавшийся в фонтане прямо в футболке с фамилией Бекхэм. Он не смог ответить на вопросы, но жестами недвусмысленно показал, что в России ему нравится.

- Официально продано 1400 билетов, но я надеюсь, что приедет больше людей. И будет примерно две с половиной тысячи англичан. Сами гуляли тут вечером и задавались вопросом: а где все? - рассказал мне один из сотрудников "фанатского посольства" Англии Люк Джоунс.

По его мнению, британская пресса действительно переборщила с запугиваниями. "Но так же было и перед двумя предыдущими чемпионатами мира в ЮАР и Бразилии".

"Фанатское посольство" было создано английскими активистами в 1990 году, когда репутация англичан, как главных задир на международной арене, была еще сильна. С тех пор многое изменилось, и теперь организация, насчитывающая около полумиллиона членов, в основном выполняет консультативные и информационные функции. "А то знаете, например, бывает, когда один человек готовит поездку на нескольких людей, все остальные оставляют свои мозги в зале ожидания. Пока ничего особо не происходило, чему мы очень рады", - подчеркнул Джонс.

Сам он оказался в числе руководителей посольства из-за своего хорошего знания русского языка: 16 лет проживания в нашей стране не прошли даром.

- Впечатления в Волгограде замечательные. Все, кто приехал, говорят, что очень рады. Все очень дружелюбные. Мы обсуждали это между собой и сошлись во мнении, что те, кто не приехал, будут очень сильно об этом жалеть. Для многих важно понимание, в каком городе мы находимся. Люди понимают, что такое Сталинград. Многие из тех, с кем я разговаривал, уже побывали на Мамаевом Кургане, посмотрели панораму. Причем это те люди, которые по музеям особо не ходят.

На фоне тихих англичан во весь голос себя проявили болельщики сборной Туниса, коих в Волгоград приехало около 7 тысяч. Они взяли на себя обеспечение антуража в городе и с задачей справились. Они пели, танцевали, водили хороводы, вовлекая местных жителей, и даже жгли дымовые шашки.

- Мы просто любим свою страну, и мы арабы, - не вылезая из хоровода, провопил юноша по имени Селим, когда я спросил у него, откуда взялся повод для неистовой радости.

Впрочем, на арене опытные англичане даже в меньшинстве за счет слаженности легко превосходили оппонентов по части звучности. На поле наблюдалась аналогичная картина. Команда Гарета Саутгейта не стала откладывать дело на потом, обрушившись своей мощью на соперника с первых же минут. Англичане упустили несколько отличных возможностей прежде, чем открыли счет на 11-й минуте. Муез Хассен отбил тяжелейший удар головой Джона Стоунза, но спасти Тунис от добивания Гарри Кейна не смог - 1:0.

У Англии было еще несколько неплохих шансов, но британцы на удивление плохо выглядели в завершающей части своих комбинаций, промахиваясь по мячу в простейших ситуациях. Плюс тунисцев выручал голкипер Бен Мустафа, рано заменивший получившего травму Хассена.

Гол африканцев, состоявшийся на 33-й минуте стал неожиданностью. Судья увидел отмашку Кайла Уокера в борьбе с Беном Юссефом, а Сасси очень хладнокровно реализовал пенальти - 1:1.

Как ни странно, чем дальше продолжалась игра, тем менее острыми становились подходы англичан к чужой штрафной. Что значительно облегчало задачу африканцам в обороне. И все же удержать сенсационную ничью они не смогли. Уже в добавленное время Кейн снова оказался в нужном месте в тунисской штрафной и головой отправил мяч в сетку - 2:1.