Тунис - Англия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Групповой турнир футбольного чемпионата мира в России уже в разгаре. Ко всемирному празднику спорта номер один поключается Волгоград, где сегодня встретятся сборные Туниса и Англии. Для них, как и для стадиона "Волгоград Арена", этот матч станет дебютным на этом турнире.

Команды этих стран уже, кстати, встречались на чемпионате мира - в 1998-м во Франции, и тогда ожидаемую и довольно легкую победу одержали представители Европы. С тех пор многое поменялось, а текущий ЧМ уже успел подарить нам несколько настоящих сюрпризов.

Кстати, тунисцы приехали в нашу страну в отличном расположении духа и уже поделились радостными впечатлениями. Хороший настрой перед стартом с таким серьезным соперником - дело важное.

Англичанам жаловаться на тяжелую группу в этом году точно не стоит: помимо Туниса, им будут противостоять Бельгия и Панама. Что, конечно, не повод расслабляться - а это англичане, как мы знаем, любят и умеют.

Начало матча - в 21:00 мск.