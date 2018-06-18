Тунис - Англия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Групповой турнир футбольного чемпионата мира в России уже в разгаре. Ко всемирному празднику спорта номер один поключается Волгоград, где сегодня встретятся сборные Туниса и Англии. Для них, как и для стадиона "Волгоград Арена", этот матч станет дебютным на этом турнире.
Команды этих стран уже, кстати, встречались на чемпионате мира - в 1998-м во Франции, и тогда ожидаемую и довольно легкую победу одержали представители Европы. С тех пор многое поменялось, а текущий ЧМ уже успел подарить нам несколько настоящих сюрпризов.
Кстати, тунисцы приехали в нашу страну в отличном расположении духа и уже поделились радостными впечатлениями. Хороший настрой перед стартом с таким серьезным соперником - дело важное.
Англичанам жаловаться на тяжелую группу в этом году точно не стоит: помимо Туниса, им будут противостоять Бельгия и Панама. Что, конечно, не повод расслабляться - а это англичане, как мы знаем, любят и умеют.
Начало матча - в 21:00 мск.
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