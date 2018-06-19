В Ростове фан-зону посетило рекордное количество болельщиков
В Ростове-на-Дону фан-зону на Театральной площади посетило рекордное количество болельщиков - свыше 25 тысяч человек.
Как сообщили "РГ" в городской дирекции ЧМ-2018, в пиковые моменты нагрузки зону болельщиков посетили 25 500 человек. Из-за этого организаторы турнира были вынуждены на некоторое время закрывать доступ в зону болельщиков.
В среднем за матчем на Театральной площади наблюдали свыше 17 зрителей.
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