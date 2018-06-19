Сразу оговоримся: теоретически наши еще могут не выйти из группы. Но вероятность этого ничтожна мала. Произойдет такое только в том случае, если Саудовская Аравия выиграет у Уругвая с Египтом, и забьет в этих двух матчах как минимум 15 мячей. Да еще и наши должны в последнем туре уступить уругвайцам и пропустить при этом кучу голов. Прямо скажем, это невозможно.

Для наших футболистов этот матч изначально был важнейшим за всю новейшую историю сборной. Да, именно так. Ведь россияне еще ни разу не играли в плей-офф чемпионата мира. Понятно, что нашим хотелось как можно раньше оформить путевку в 1/8 финала. Тем более, что после крупной победы над Саудовской Аравией к команде Станислава Черчесова вернулась уверенность, которой ей так не доставало в последнее время.

Ну а что египтяне? "Фараоны" хоть и уступили в первой встрече Уругваю, но выглядели они в том матче ничуть не хуже одной из лучших южноамериканских сборных. И это еще Египет играл без своей главной звезды - Мохамеда Салаха.

Как и обещал главный тренер "фараонов" Эктор Купер, форвард "Ливерпуля" появился в стартовом составе. Объявление диктором фамилии Мохамеда многочисленные египетские болельщики встретили так шумно, словно только что Салах забил победный гол в финале чемпионата мира. Кумир, что тут скажешь.

Но есть и в нашей сборной футболисты, которые вызывают особые эмоции. Прежде всего - это Александр Головин и Артем Дзюба. Именно этих двух игроков российские болельщики встретили одобрительным гулом и аплодисментами.

К началу встречи погода в Санкт-Петербурге установилась практически идеальная. Хотя всего за пару часов до стартового свистка арбитра Энрике Касереса в городе лил такой дождь, что, казалось, так недалеко будет и до переноса игры. Но все обошлось.

Если откровенно, первый тайм получился не самым зрелищным. В стартовые 15 минут наши активно прессинговали египтян на их половине, и едва не воспользовались несколькими ошибками защитников. Опасно бил Головин из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо. Постоянно боролся за верховые мячи Дзюба, был активен Денис Черышев. Но каких-то осмысленных действий в атаке у россиян было крайне мало.

Впрочем, недалеко от наших ушли египтяне. Было отчетливо видно, как сильно зависит игра этой команды от Салаха. Стоило ему принять мяч, как сразу же все ждали какого-то чуда или, как минимум, удара. В целом, с опекой лидера "фараонов" в первом тайме наши справились. Но звездам такого уровня достаточно одного момента, чтобы решить судьбу встречи. У Мохамеда он возник в концовке первой половины, когда он бил из убойной позиции, да еще и с любимой левой ноги. К счастью для Игоря Акинфеева, мяч пролетел мимо.

Второй тайм прошел под диктовку россиян. Началось все с курьеза. На 47-й минуте Роман Зобнин решился на дальний удар, но он у него не получился. Зато мяч рикошетом от Ахмеда Фатхи влетел в ворота - 1:0. Дальше больше! На 59-й и 62-й минутах россияне забили еще два мяча! Удвоил преимущество наших Денис Черышев, а третий мяч забил Дзюба. Египтяне ответили лишь голом Салаха с пенальти на 73-й минуте.

Как итог - вторая подряд яркая победа России на чемпионате мира. И наша сборная теперь впервые сыграет в плей-офф самого главного футбольного турнира.