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19.06.2018 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Магнитка вложит в охрану атмосферного воздуха почти 22 млрд рублей

Текст: Лариса Розова
Магнитогорский металлургический комбинат более чем вдвое нарастит инвестиции в снижение и предотвращение вредных выбросов в атмосферу, говорится в видеофильме, посвященном экологическим проектам компании. Всего до 2025 года Магнитка вложит в воздухоочистные мероприятия почти 22 млрд рублей.

Шестиминутное видео с уникальными кадрами воздушной съемки предприятия опубликовано на сайте ММК ко Дню эколога, отмечаемому в России в июне. Если за последние десять лет вложения комбината в уменьшение вредных выбросов в атмосферу составили в общей сложности 10 млрд рублей, то в предстоящие семь лет Группа ММК планирует направить на аналогичные цели 21,7 млрд рублей - рост более чем вдвое. Благодаря этому к 2025 году удастся снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в три раза.

Все новые агрегаты, планируемые к запуску в ближайшие годы, будут не только производительнее прежних, но и гораздо экологичнее, говорит председатель совета директоров ММК, член бюро правления РСПП Виктор Рашников. К примеру, "новая аглофабрика № 5, строительство которой ведет ПАО "ММК", будет обладать совершенно иным уровнем экологических технологий. Ее пуск в будущем году позволит вывести из эксплуатации четвертую аглофабрику, что значительно улучшит экологическую ситуацию в городе и прилегающих к нему районах", заявил он на годовом общем собрании акционеров компании 1 июня. В планах, добавил Рашников, строительство новой доменной печи и коксовой батареи, что позволит вывести из работы старые, экологически неэффективные мощности в доменном цехе и на коксохиме.

Экологические инициативы ММК не раз получали высокую оценку экспертов. Так, в феврале спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов упомянул природоохранный проект компании в числе наиболее масштабных инвестиций в России, сделанных в Год экологии. "Реконструкция сероулавливающих установок на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области позволила добиться очистки диоксида серы в выбросах в атмосферу на 95%. Это очень приличный результат", - отметил Иванов.

Думается, не случайно по итогам 2018 года ММК стал единственным предприятием в секторе черной металлургии, включенным в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России, который был составлен по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В общей сложности в рамках экологической политики компании предполагается направить на реализацию природоохранных объектов свыше 38 млрд рублей до 2025 года. Из них 21,7 млрд рублей придется на охрану атмосферного воздуха, 10,9 млрд рублей - на утилизацию отходов и рекультивацию нарушенных земель и 5,5 млрд - на охрану водных объектов.

Наша справка

ММК является одним из лидирующих сталелитейных предприятий России. В 2017 году Магнитка произвела 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции, заработав свыше 7,5 млрд долларов.

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