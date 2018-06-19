РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США

Лекарства не попали в список товаров из США, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины.

Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, при составлении списка товаров, которые подпадут под пошлины, была проведена оценка. И введение ответных мер в отношении США не должно повредить российским потребителям и гражданам, не оказать негативного влияния на инвестиционные процессы.

"Среди товаров, в отношении которых могут быть введены пошлины - строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует", - передает слова Орешкина "Интерфакс".

Уже в ближайшее время Россия введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке​​​, пообещал министр. США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно.