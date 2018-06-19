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19.06.2018 09:58
Рубрика: В мире

Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии

Текст: Оксана Грибанова

Прибывшие в Японию продюсер Яна Рудковская и ее супруг - двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко - испытали на себе последствия землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на западе страны.

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек

Как написала Рудковская на своей странице в Instagram, Плющенко уже 20 лет ездит выступать в Японию, однако такое сильное землетресение наблюдал впервые в жизни.

Музыкальный продюсер рассказала, что из-за мощных подземных толчков в гостиничном номере супругов осыпалась штукатурка.

Кроме того, пара не может добраться из Кобе в Осаку из-за остановки движения поездов.

- Сегодня мы поняли, что есть ситуации, когда ты не можешь повлиять ни на что. Но живем дальше и радуемся жизни, спасибо за переживания, с нами все хорошо, - успокоила поклонников Рудковская.

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