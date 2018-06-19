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"Само получилось". Россиянин провел самый необычный эксперимент в Excel

19.06.2018,  
15:13
Текст: Антон Благовещенский
Фото: twitter.com Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Российский пользователь Twitter с ником pink_golem поделился со своими подписчиками необычным достижением - ему удалось заполнить 17 миллиардов ячеек в таблице Excel. На это у него ушло два года.

17 миллиардов заполненных ячеек в Excel. Фото: Twitter.com/pink_golem

По словам энтузиаста, на заполнение у него ушло два года. Получившийся файл, как он рассказал в комментариях, занимает на диске около 200 мегабайт.

В ответ на реплику одного из подписчиков, который восхитился трудолюбием автора, pink_golem ответил, что все "как-то само получилось".

Это не единственный пример усидчивости и самообладания при работе с Excel. В январе 2017 года американец Хантер Хоббс потратил полдня на то, чтобы узнать, где находится "дно" XLS-таблицы. Свой эксперимент он назвал "самым тупым занятием".

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