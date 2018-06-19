Сенат США принял проект бюджета Пентагона

Американские сенаторы одобрили законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны США на 2019 финансовый год (начнется с 1 октября 2018 года). За документ проголосовало большинство членов верхней палаты парламента страны.

Общий объем финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов. Принятый законопроект содержит статью, которая позволяет приостановить участие Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за якобы имеющихся нарушений данного документа со стороны Москвы.

"В свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД Соединенные Штаты имеют законное право приостановить действие Договора о РСМД полностью или частично до тех пор, пока РФ продолжает нарушать договор", - цитирует ТАСС текст документа.

Сенаторы внесли поправки в законопроект, принятый в мае членами Палаты представителей. Теперь обе палаты должны свести две версии в одну и затем направить на подпись президенту.