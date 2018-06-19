Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-35

Турция найдет альтернативу американским истребителям-бомбардировщикам F-35. Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым, комментируя решение Сената США исключить республику из программы по производству этих боевых машин.

"Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Это эмбарго не повлияет на обороноспособность страны", - цитирует Йылдырыма Анатолийское агентство. По мнению премьера, "действия сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства".

Ранее Сенат США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. В него была включена поправка, запрещающая продажу Анкаре истребителей F-35А. Причина такого решения - закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, в проекте предусмотрен и запрет на передачу Турции прав на F-35. Теперь глава Пентагона должен представить эти предложения на рассмотрение профильных комитетов Конгресса. Окончательная формулировка законопроекта о бюджете будет выработана после того, как обе палаты согласуют свои версии.

Ограничения в отношении Анкары вызваны не только закупкой российских ЗРК, но также стремлением Турции расширить отношения с Москвой в целом. Также американская сторона недовольна тем, что в Турции продолжают удерживать гражданина США Эндрю Брансона - американского пастора, которого Анкара обвиняет в связях с террористами и гюленовцами, а также в пособничестве попытке госпереворота в июле 2016 года.

Соглашение о кредитных поставках С-400 было подписано с Россией в декабре 2017 года. Анкара намерена купить две батареи ЗРК, которые станет обслуживать турецкий персонал. Кроме того, достигнута договоренность о совместном развитии производства С-400 в Турции.