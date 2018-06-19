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19.06.2018 06:57
Рубрика: Экономика

В Минпромторге назвали введение пошлин на все интернет-покупки невыгодным

Текст: Ирина Жандарова

Снижение порога пошлины до нуля при покупках в зарубежных интернет-магазинах делает невыгодным процесс администрирования пошлин и налогов, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что затраты на администрирование обходятся в 10 евро за каждую посылку. Отсутствие порога делает этот процесс нерентабельным.

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"Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции", - передает ответ Минпромторга ТАСС.

Министерство предлагает придерживаться уже принятых параметров поэтапного снижения порога беспошлинного ввоза до 500 евро, а затем и до 200 евро.

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