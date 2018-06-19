В сериал "Ходячие мертвецы" вернется убитый во 2-м сезоне герой

В предстоящем девятом сезоне теряющего рейтинги, но все еще топового шоу канала AMC "Ходячие мертвецы" зрителя и в самом деле ждут серьезные встряски. В то время как из сериала буквально стадами разбегаются актеры, включая ведущих, кто-то, напротив, в него вернется.

В частности, пишет Deadline, к новому сезону подключится актер Джон Бернтал, звезда телекомикса "Каратель".

Напомним. Бернтал сыграл Шейна, лучшего друга и напарника Рика Граймса и чуть позже - любовника его жены (ныне покойной). В какой-то момент Шейн слетел с катушек, воспылал к другу глубокой антипатией и был тем убит в конце второго сезона.

Теперь продюсеры делают финт и возвращают персонажа в шоу. Правда, как пояснено, не в виде "полноценного" героя или зомби, а как призрака - в галлюцинациях или же воспоминаниях Рика. (Что уже проделывалось в третьем сезоне.)

Наблюдатели предположили: таким образом авторы сериала помогут Граймсу органично выйти из шоу, ведь, как уже не секрет, девятый сезон станет для актера Эндрю Линкольна последним в команде "Ходячих". То есть Шейн "заберет" Рика с собой.

Соответственно, Граймс, участие которого в девятом сезоне уже сокращено до половины эпизодов, скорее всего, также будет убит.

Канал все это никак не комментирует.