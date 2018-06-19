В США застрелили второго рэпера за сутки

В Питтсбурге застрелили Трейвона Смарта - рэпера, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo. В момент, когда музыкант получил пулевые ранения, он находился в машине со своим спутником.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS, к автомобилю рэпера подъехала другая машина, из которой был открыт огонь. Раненые были доставлены больницу. От полученных ран Смарт скончался, рассказал в Facebook его менеджер. Состояние спутника оценивается как стабильное.

Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом "Woponese" в июле 2016 года.

Ранее стало известно, что в США был убит 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion. Преступление совершено в понедельник в Майами. Рэпер выходил из мотосалона, когда к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. Злоумышленник забрал сумку музыканта и скрылся. XXXTentacion впал в кому, позже полицейские объявили о его смерти.