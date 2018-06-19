Видео: Эмма Робертс возвращается в "Американскую историю ужасов"

Эмма Робертс обозначила свое возвращение в ковен "Американской истории ужасов".

Дочь навеки утонувшего в болоте категории B Эрика Робертса и племянница известной своими патетичными ролями Джулии Робертс, одна из любимиц Райана Мерфи, подруга Эвана Питерса, модель и даже певица Эмма Робертс, судя по представленному короткому ролику, вновь примерит на себя куртуазный костюм Мэдисон Монтгомери, персонажа третьего сезона главного телевизионного хоррора современности.

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 17 Июн 2018 в 2:20 PDT

Напомним, что недавно Мерфи подтвердил в своем Twitter-аккаунте, что новая глава его неумирающей антологии будет кроссовером первого ("Дом-убийца") и наименее, пожалуй, удачного - третьего ("Шабаш") сезонов, о чем он мечтал довольно давно, но по разным причинам в свое время эта идея так и не воплотилась в жизнь.

The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year...because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) June 14, 2018

Также он напомнил, что это будет особая глава "Американской истории ужасов", так как ничего подобного его команда еще не делала.

Премьера состоится в сентябре.