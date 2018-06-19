Правительство намерено защитить пешеходов, попавших в дорожные аварии, от дополнительных финансовых проблем.

Когда человек сбит машиной по собственной вине, ему не придется отвечать рублем перед страховой компанией. Да, он виноват, но это не повод усугублять его проблемы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект, предлагающий внести значительные поправки в закон об ОСАГО. Как пояснил "РГ" член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в ходе правоприменительной практики выявился ряд проблем, которые и предлагается устранить.

Если предложенные поправки будут приняты, пешеходы и их наследники будут выведены из регрессной системы

Один из ключевых вопросов: судьба пешеходов. По закону, страховая компания вправе предъявить регрессные иски посторонним виновникам аварии. Система работает так: сначала страховщики выплачивают свои обязательства. А потом пытаются компенсировать (хотя бы и частично) свои расходы за счет тех, из-за кого на дороге случилось ЧП.

Например, ответчиком по нынешним правилам вполне может стать пешеход, перебежавший дорогу в неположенном месте. Более того, если человек погибнет, страховая компания может прийти к его наследникам. Есть такое правило: дети отвечают по долгам отцов. Правда, только в рамках наследства.

"Система обязательного страхования автогражданской ответственности не освобождает от ответственности стороны, виновные в нарушении", уточняет Владимир Груздев.

Понятно, что у пешехода не будет дорожной страховки, так что расплачиваться ему придется из своего кармана. А ущерб может достигать несколько сотен тысяч рублей: ремонт машины - дело дорогое. К тому же автосервисы умеют выводить астрономические суммы даже из небольшой починки.

Если предложенные поправки будут приняты, пешеходы и их наследники будут выведены из регрессной системы.

"Предлагается полностью освободить от риска отвечать по регрессным искам пешеходов, ставших виновниками аварии, - подчеркивает Владимир Груздев. - Машина является источником повышенной опасности, и человек, который садится за руль, должен осознавать риски. Тем более было бы неправильно и неэтично взыскивать компенсации с наследников, если пешеход погиб в результате аварии". По его словам, проект вносит гуманные нормы и повышает эффективность регулирования в сфере ОСАГО.

Причем случай, когда страховщик попытался получить регресс с родственников погибшего в ДТП пешехода, реально был. Правда, закончился ничем. После того как СМИ в красках рассказали про эту историю, страховая компания отозвала свои требования. Однако юридически такая возможность у страховщиков до сих пор есть.

Так что отсутствие исков к родственникам погибших пешеходов на данный момент - воля страховщиков. Если завтра они захотят изменить свои подходы в этих вопросах, закон им не мешает. По крайней мере - пока не будут приняты предлагаемые поправки. Что же касается исков к оставшимся в живых пешеходам, то, по словам юристов, таких дел много.

Зато к водителям-виновникам вводятся более строгие требования. Плюс системы обязательного страхования в том, что правильный водитель не остается один на один с виновником аварии.

Человеку, который разбил свою машину по вине других, все возместит его страховая компания. А потом она придет к виновникам. Полис ОСАГО не означает, что водитель может влипать в неприятности бесплатно. Все зависит от уровня неприятностей и степени вины. Конечно, его страховая компания покроет убытки всем пострадавшим от лихачества своего клиента - в пределах полиса.

Когда размера полиса окажется недостаточно, чтобы замазать все царапины на чужих бамперах, дополнительные расходы должен компенсировать именно виновник аварии.

Другая ситуация: водитель грубо нарушал законы. Например, сел за руль пьяным. Тогда ему придется заплатить сполна за все разбитые им машины. Его страховая компания компенсирует пострадавшим ущерб, а потом взыщет с него расходы. Да, он ее клиент. Но он - виноватый клиент.

Закон об ОСАГО детально перечисляет случаи, когда страховщики имеют полное право подать регресс. Обсуждаемый проект расширяет перечень.

"Проект предлагает внести существенное дополнение: компании вправе обратиться с регрессным иском к тем виновникам аварии, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь", - сообщил Владимир Груздев.

По действующим правилам водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, наказывают точно так же, как пьяных. Но получалось, что отказники не попадали под регрессное правило. Это нехорошо, и это будет исправлено. Более того, под регресс попадут и водители, скрывшиеся с места происшествия. Сейчас такого нет. Но в будущем - будет.

Еще одна новация - Российский союз страховщиков также получит право регрессного требования. Инициатива вносит и другие поправки. Например, законопроект уравнивает страховые полисы, оформленные на бумаге и выданные в электронном виде. "При этом не будет необходимости оформлять полисы на защищенных бланках, - рассказывает председатель правления АЮР. - Это максимально упростит контроль. Автовладельцу достаточно будет распечатать полис, приобретенный в электронном виде, чтобы предъявить его на дороге инспектору ГАИ. Уникальный номер, присвоенный каждому договору страхования, позволит автоинспекции оперативно проверять подлинность документа".

Наличие полиса ОСАГО не освобождает водителя от ответственности за грубые нарушения закона

Еще одна новость для пешеходов и пассажиров такси пришла 19 июня из Верховного суда России. Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего, как транспортные компании должны отвечать перед своими клиентами. В проекте немало важных новаций. В том числе особо разъясняется, что агрегаторы служб такси должны отвечать за убыток, нанесенный их водителями. Так что если машина такси, например, выскочит на тротуар, заплатить компенсацию должна будет и компания-агрегатор.

Как рассказывают эксперты, сегодня изменились многие экономические модели. Мы видим, что сегодня стала популярна система, когда компания-агрегатор собирает заказы и распределяет их между водителями. Теперь в случае происшествия компания-агрегатор не сможет переложить проблемы на водителя, работающего от ее имени. По словам Владимира Груздева, принятие постановления пленума будет способствовать совершенствованию правоприменительной практики".